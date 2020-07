Fragilisé par Wall Street Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4925 PTS/ 5020 PTS

La séance de vendredi dernier a pesé sur les indices. Le CAC 40 a participé à ce repli généralisé, avec un recul de 1.54% à 4956 points. Les tensions sino-américaines ont largement impacté les parcours indiciels. Parmi les valeurs parisiennes, c’est Publicis qui prolonge son rebond avec une avancée complémentaire de 2.7%. Total n’est pas en reste et gagne 0.4% sur la journée. Ce jour, les investisseurs seront concentrés sur les publications des sociétés mais aussi sur l’IFO allemand ce matin et la consommation de biens durables cet après-midi aux Etats-Unis A quelques minutes de l'ouverture, les futures montrent une légère hausse de 0.2% Graphiquement, les cours sont revenus tester la ligne des 4925 points. Les moyennes mobiles horaires confirment une configuration baissière à court terme qui pourrait bloquer toute tentative de relance en direction des 5020 points .A contrario, en cas de cassure des 4925 points, la cible des 4880 points deviendrait accessible rapidement

