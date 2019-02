Gains accrus en attendant Wall-Street Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 12/02/2019 | 11:09

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5040 PTS/ 5083 PTS



A la mi-séance, le CAC40 progresse de 0.98% à 5063 points et les contrats futures américains sont en hausse de 0.5%.

On notera l’envolée de 10.5% de Michelin après la publication de ses résultats.



Du côté des statistiques, la séance s’annonce une nouvelle fois calme, avec seulement le rapport JOLTS (ouvertures de postes) à 16h. Le consensus table sur 6.84M. Jerome Powell s’exprimera par ailleurs à 18h45.



En données horaires, le CAC40 demeure en phase de reprise et conserve ainsi un biais positif au-dessus 5015 points voire au-dessus des 5040 points en intraday. En l'état, l'indice devrait prochainement tester ses récents points hauts situés vers 5083 points et seul un retour sous les 5040 points remettrait à plus tard ce scénario.

Les places financières poursuivent sur la lancée de la veille, avec les espoirs d’un accord commercial entre la Chine et les Etats-Unis, portées également par l’accord de principe conclu entre les démocrates et les républicains. Ce dernier devrait repousser la question du budget et du « shutdown » au 30 septembre prochain.A la mi-séance, le CAC40 progresse de 0.98% à 5063 points et les contrats futures américains sont en hausse de 0.5%.On notera l’envolée de 10.5% de Michelin après la publication de ses résultats.Du côté des statistiques, la séance s’annonce une nouvelle fois calme, avec seulement le rapport JOLTS (ouvertures de postes) à 16h. Le consensus table sur 6.84M. Jerome Powell s’exprimera par ailleurs à 18h45.En données horaires, le CAC40 demeure en phase de reprise et conserve ainsi un biais positif au-dessus 5015 points voire au-dessus des 5040 points en intraday. En l'état, l'indice devrait prochainement tester ses récents points hauts situés vers 5083 points et seul un retour sous les 5040 points remettrait à plus tard ce scénario.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 ARCELORMITTAL 20.051 4.31% KERING 480 3.05% ACCOR 39.4 2.98% CAPGEMINI 99.2 2.84% ATOS SE 81.16 2.19% SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 24.28 -0.94% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 152 -1.22% PEUGEOT 21.39 -1.34% LEGRAND 52.38 -2.06% SANOFI 73.88 -2.18% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.