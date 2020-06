Gap baissier à l'ouverture Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 5140 PTS

Objectif de cours : 4900 PTS

Dans l'attente de la décision de la Fed sur les taux, la bourse de Paris a une nouvelle fois cédé du terrain sous l'effet de prises de bénéfices hier, pour finalement terminer en baisse de 0.82% à 5053 points.



Les indices américains ont quant à eux terminé en ordre dispersé, le Dow Jones a perdu 1.04% à 26989 points, le S&P500 a cédé 0.53% à 3190 points tandis que le Nasdaq100 s'est hissé au-delà des 10000 points (+1.28% à 10094 points).

La Fed a indiqué qu'elle n'augmentera pas ses taux avant 2023 au plus tôt et qu'elle ferait tout son possible pour soutenir l'économie américaine, quel qu'en soit le prix. Elle estime notamment que "La crise sanitaire actuelle pèsera lourdement sur l'activité économique, l'emploi et l'inflation à court terme, et fait peser des risques considérables sur les perspectives économiques à moyen terme". Aujourd'hui, dans le sillage des places asiatiques et des contrats "Future" nettement orientés dans le rouge aux Etats-Unis, le CAC40 devrait débuter la séance en baisse de 2%.



Graphiquement, le marché parisien montre quelques signes de fébrilité après la forte hausse de ces dernières semaines. En l'absence de réaction positive dans les premiers échanges, on devrait assister à une poursuite du mouvement en cours en direction des 4900 points, borne haute d'un gap laissé ouvert en début de mois.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

