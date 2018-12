Gap baissier, la Fed ne rassure pas "assez" Envoyer par e-mail :

En hausse de 1% en moyenne à la cloche parisienne, les indices américains ont ensuite rapidement décroché, alors que la Fed a comme attendu relevé de 25 points de base son taux directeur. Elle continuera néanmoins à réduire la taille de son bilan au même rythme, soit de 50 milliards de dollars par mois mais table sur 2 hausses de taux en 2019 contre 3 précédemment. La banque centrale a par ailleurs revu légèrement à la baisse ses prévisions de croissance et d'inflation pour l'année prochaine (PIB à 2.3% et inflation à 1.9%).





Aujourd’hui, le CAC40 devrait donc ouvrir en forte baisse de 1.4%. Tokyo a également cédé 2.84%, malgré le maintien des taux inchangés par la BoJ.



Dans l'attente de la décision de la Fed sur les taux et de la conférence de presse particulièrement attendue de Jerome Powell, le CAC40 a repris des couleurs, clôturant sur un gain de 0.49% à 4777 points hier. Ces annonces ont été très mal accueillies , à l'image du Dow jones qui a perdu 1.49% à 23324 points. Le S&P500 a cédé 1.54% à 2507 points et le Nasdaq100 2.29%.

