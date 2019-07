Gap comblé sur le CAC40 Envoyer par e-mail :

En début d’après-midi (14h45), les opérateurs resteront concentrés sur le discours de Jerome Powell lors de la conférence de la FED de Boston.



Graphiquement, en données horaires, la configuration a subi la pression exercée par la moyenne mobile 20 heures qui croise la référence à 50 heures. Le gap vient d’être comblé et a stoppé la baisse de l’indice parisien. Comme annoncé, une clôture sous cette zone pertinente redonnerait de la force au courant vendeur, frustré depuis la reprise de début juin. L’objectif, en cas de cassure serait fixé vers la ligne inférieure des 5486 points.



