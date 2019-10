Hausse de 0.2% en attendant la BCE Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5600 PTS/ 5673 PTS

Malgré le nouveau revers au sujet du Brexit, avec le possible report de l’échéance au 31 janvier prochain, le CAC40 a nettement réduit ses pertes initiales hier et clôturé en légère baisse de 0.08% à 5653 points. La tendance a notamment été soutenue par le compartiment pétrolier en fin de journée, suite à la publication des stocks hebdomadaires moins importants que prévu (-1.7M contre +2.5M anticipé). Les indices américains ont également fait preuve de fermeté, en attendant la décision de la BCE sur les taux. Le Dow Jones a clôturé en hausse de 0.17% à 26834 points, le S&P500 a gagné 0.28% à 3005 points et le Nasdaq100 a engrangé 0.19%. Ce matin, les contrats futures laissent envisager une ouverture en hausse de 0.2% pour le CAC40, avant les indices Flash PMI en zone euro et la dernière décision de politique monétaire de Mario Draghi. D’un point de vue technique, les oscillations horizontales perdurent et il faudra attendre la sortie des 5620/5673 points pour renouer avec une dynamique affirmée. On attendra une indication pour agir dans un sens comme dans l'autre, privilégiant pour le moment un biais vendeur tant que la borne haute n'est pas franchie.

Laurent Polsinelli

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 ATOS 69.88 9.87% STMICROELECTRONICS 20.07 8.60% HERMÈS INTERNATIONAL 637.8 1.95% SANOFI 83.52 1.89% CAPGEMINI SE 106.95 1.76% SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 26.185 -1.15% ORANGE 14.73 -1.24% KERING 472.7 -1.59% MICHELIN 101.2 -1.94% TECHNIPFMC 18.75 -10.80% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.