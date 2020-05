Hausse de 0.4% pour les trois sorcières Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4194 PTS/ 4336 PTS

La bourse de Paris a terminé en repli de 1.65% à 4273 points, redressant la barre en fin de journée, avec la remontée initiale de Wall-Street.

La tendance est néanmoins restée alourdie par la dégradation des perspectives économiques et les craintes de nouvelles tensions commerciales entre Pékin et Washington.

Le président américain a, en effet, menacé de rouvrir la guerre commerciale entre Washington et Pékin.



Outre-Atlantique, les indices ont dès l'ouverture repris de la hauteur, soutenus notamment par le secteur financier. Le Dow Jones a clôturé en hausse de 1.62% à 23625 points, le S&P500 a gagné 1.15% à 2852 points et le Nasdaq100 1.05%.



Aujourd'hui, pour cette séance des 3 sorcières, le CAC40 devrait débuter la séance en hausse de 0.4%, profitant du rebond de Wall-Street et de l'annonce d'une hausse de 3.5% de la production industrielle chinoise (consensus 1.5%). Les ventes au détail ont en revanche chuté de 7.5% (-5.9% attendu).



En données horaires, le CAC40 a rallié hier la zone des 4200 points, niveau qui a suscité quelques achats à bon compte. Il faudra attendre le débordement des 4336 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures, pour une poursuite du rattrapage avec les 4420/4460 points comme principaux objectifs.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020

