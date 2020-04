Hausse de 0.8% pour terminer la semaine Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4350 PTS/ 4543 PTS

Au terme d'une séance volatile, et malgré les craintes persistantes au sujet de la propagation du Covid-19 dont le bilan continue de s'alourdir, le CAC40 a terminé en timide hausse de 0.1% à 4442 points hier, profitant de la bonne orientation de Wall-Street pour réduire ses pertes en fin de journée. En hausse de l'ordre de 2.5% à la cloche parisienne, les indices américains ont accentué leur avance en deuxième partie de séance, soutenus par le rebond du pétrole (WTI +7.1%). Le Dow Jones a terminé en forte hausse de 3.44% à 23433 points, le S&P500 s'est adjugé 3.41% à 2749 points et le Nasdaq100 2.24%. Ce matin, le marché parisien devrait donc ouvrir en hausse de 0.8%, avant un week-end prolongé pour Pâques. Les marchés européens rééouvriront leurs portes mardi prochain et Wall-Street dès lundi.



Techniquement, le CAC40 se maintenant pour le moment à proximité de ses récents points hauts.On continuera de surveiller le sens de sortie des 4350/4543 points pour agir.

Laurent Polsinelli

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.