Hausse initiale de 0.1% Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 21/08/2019 | 08:07

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5325 PTS/ 5400 PTS



L'indice parisien a finalement terminé en baisse de 0.62% à 5338 points, les craintes concernant l'économie mondiale restant en toile de fond ainsi que la crise italienne, après l'annonce de la démission du président du Conseil italien, Giuseppe Conte.



Les indices américains ont eux aussi repris le chemin de la baisse. Le Dow Jones a perdu 0.66% à 25962 points, le S&P500 a cédé 0.79% à 2901 points et le Nasdaq100 0.71%.



A Paris, le CAC40 devrait ouvrir en timide hausse de 0.1% ce matin.



En données horaires, la consolidation horizontale perdure au sein du large bandeau des 5230/5400 points. La zone des 5325 points devra engendrer une réaction positive sous peine d'assister à de nouveaux dégagements en direction des 5305 points puis 5275 points. En l'absence d'actualité majeure, le CAC40 a rendu hier une partie des gains accumulés vendredi et lundi dernier, dans l'attente des minutes du FOMC et du colloque à Jackson Hole en fin de semaine.L'indice parisien a finalement terminé en baisse de 0.62% à 5338 points, les craintes concernant l'économie mondiale restant en toile de fond ainsi que la crise italienne, après l'annonce de la démission du président du Conseil italien, Giuseppe Conte.Les indices américains ont eux aussi repris le chemin de la baisse. Le Dow Jones a perdu 0.66% à 25962 points, le S&P500 a cédé 0.79% à 2901 points et le Nasdaq100 0.71%.A Paris, le CAC40 devrait ouvrir en timide hausse de 0.1% ce matin.En données horaires, la consolidation horizontale perdure au sein du large bandeau des 5230/5400 points. La zone des 5325 points devra engendrer une réaction positive sous peine d'assister à de nouveaux dégagements en direction des 5305 points puis 5275 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 PERNOD RICARD 165.95 4.83% CAPGEMINI SE 109.4 3.99% LVMH MOËT HENNESSY VUITTON SE 369.1 3.77% RENAULT 50.57 3.73% ATOS 69.5 3.33% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.