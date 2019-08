Hausse initiale de 0.15% Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5400 PTS/ 5500 PTS



Le CAC40 a terminé en forte hausse de 1.51% à 5449 points, non loin de ses plus hauts du jour.



Wall-Street a également effectué une belle séance, après des statistiques globalement conformes aux attentes (PIB en hausse de 2%, inscriptions hebdomadaires au chômage à 215K et balance commerciale à -72.3B). Seules les promesses de ventes de logements ont déçu, en ressortant en baisse de 2.5% (consensus +0.1%).

Le Dow Jones a clôturé en hausse de 1.25% à 26362 points, le S&P500 a gagné 1.27% à 2925 points et le Nasdaq100 1.51%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait débuter la séance en hausse de 0.15%.

