Hausse initiale de 0.3%

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5026 PTS/ 5130 PTS



L'indécision reste forte, les opérateurs gardant les yeux rivés sur l'évolution du projet d'accord sur le Brexit et les pourparlers commerciaux entre Pékin et Washington.



Malgré la timide reprise du pétrole, les indices américains ont terminé en territoire négatif, avec les technologiques et les valeurs financières, alors que la nouvelle majorité démocrate de la Chambre des représentants souhaiterait durcir la réglementation bancaire. Le Dow Jones a clôturé en baisse de 0.81% à 25081 points (quatrième séance consécutive de repli), le S&P500 a perdu 0.76% à 2702 points et le Nasdaq100 0.89%, encore pénalisé par Apple (-1.7%).



Aujourd'hui, le CAC40 devrait ouvrir en timide hausse de 0.3%.



En données horaires, l'indice CAC40 a rallié hier la cible des 5130 points, avant de subir de vifs dégagements. La nervosité reste clairement palpable, comme en témoigne la forte amplitude des cours en séances.

