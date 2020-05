Hausse initiale de 0.3% Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 4420 PTS

Objectif de cours : 4560 PTS

La bourse de Paris a débuté la semaine sur les chapeaux de roues, avec un gain de 5.16% à 4498 points à la clôture hier, profitant des espoirs de redémarrage de l'économie et de résultats encourageants d'un candidat vaccin contre le Covid-19.

La groupe américain Moderna a, en effet, effectué des essais cliniques de 'phase-1' positifs, son vaccin expérimental ayant entraîné une production d'anticorps susceptibles de neutraliser le nouveau coronavirus.



Sur le front des valeurs, Unibail et Airbus se sont envolés de 12.3 et 12.2%, suivis de près par Société Générale (+10.3%). Outre-Atlantique, la tendance s'est avérée très positive, portée également par la forte hausse du pétrole (WTI +7.2%). Le Dow Jones a gagné 3.85% à 24597 points, le S&P500 s'est adjugé 3.15% à 2953 points et le Nasdaq100 1.96%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait ouvrir en hausse de 0.3%.



En données horaires, le marché parisien confirme son mouvement de reprise. La dynamique reste haussière au-dessus des 4355 points (moyenne mobile à 20 heures) voire au-dessus des 4420 points en intraday. Les 4560 points sont désormais en ligne de mire.

