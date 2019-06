Hausse initiale de 0.4% Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 5350 PTS

Objectif de cours : 5400 PTS



L'appétit pour le risque s'est maintenu tout au long de la semaine, avec les anticipations d'une prochaine baisse des taux aux Etats-Unis et l'apaisement des tensions commerciales.

A trois semaines du G20, c'est désormais "chose faite", du moins avec le Mexique puisque la Maison Blanche a décidé de lever sa menace de surtaxer les échanges entre les deux pays, Mexico ayant proposé suffisamment de garanties pour lutter contre l'immigration.



L'indice CAC40 avait terminé en forte hausse de 1.62% à 5364 points vendredi dernier. Le Dow Jones avait engrangé 1.02% à 25984 points, le S&P500 1.05% à 2873 points et le Nasdaq100 1.94%.



Aujourd'hui, le marché parisien est attendu en hausse de 0.4%.

Graphiquement, le CAC40 conserve une dynamique positive au-dessus des 5350 points. Les 5400 points restent pour le moment en ligne de mire.

