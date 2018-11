Hésitations à l'ouverture Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4920 PTS/ 4980 PTS



Les opérateurs ont poursuivi leurs dégagements dans une logique de prudence, avec les craintes concernant le ralentissement économique, la situation budgétaire italienne préoccupante et les avancées sur le Brexit.

Les volumes de transactions sont restés particulièrement faibles, avec seulement 2.1 milliards d'euros échangés sur les principales composantes de la cote.



Aujourd'hui, le marché parisien devrait ouvrir sur une note hésitante et poursuivre son mouvement de consolidation.



