Indécision à l'ouverture

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4820 PTS/ 4875 PTS





Graphiquement, le marché parisien demeure en phase de consolidation horizontale, ne parvenant pour le moment pas à rebondir de manière convaincante. A très court terme, on suivra de près la sortie des 4820/4875 points pour agir dans un sens comme dans l'autre. Les places financières ont de nouveau cédé du terrain vendredi, dans un contexte de craintes de ralentissement économique, après les mauvais chiffres dévoilés en Chine et en Europe, mais aussi en raison des incertitudes liées au Brexit. L'indice CAC40 a ainsi clôturé en baisse de 0.88% à 4853 points.Les données dévoilées en Chine ont clairement déçu, avec une production industrielle en hausse de seulement 5.4% et des ventes au détail qui progressent de 8.1% (consensus 8.8%), plus faible niveau en 15 ans. En zone euro, les indices PMI manufacturier et services étaient également sous les attentes, tous deux à 51.4, témoignant d'un ralentissement de l'activité.Wall-Street a aussi vacillé, plombée notamment par les technologiques. Le Dow Jones a perdu 2.02% à 24101 points, le S&P500 a cédé 1.91% à 2600 points et le Nasdaq100 2.56%.Profitant néanmoins de la clôture positive de Tokyo, le CAC40 devrait débuter la semaine en hausse de 0.1%. La prudence devrait rester de mise, dans l'attente de la décision de la Fed sur les taux mercredi . Même si le consensus table sur un resserrement monétaire, les opérateurs devraient guetter toute indication sur l'évolution de la politique monétaire l'année prochaine.Graphiquement, le marché parisien demeure en phase de consolidation horizontale, ne parvenant pour le moment pas à rebondir de manière convaincante. A très court terme, on suivra de près la sortie des 4820/4875 points pour agir dans un sens comme dans l'autre.

