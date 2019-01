Indécision à l'ouverture Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 4943 PTS

Objectif de cours : 4910 PTS



L'indice parisien a terminé en hausse de 0.81% à 4928 points, en dépit de la lourdeur des indices américains avec les craintes de retour des tensions commerciales sino-américaines, qui avaient notamment pesé sur le secteur automobile.



New-York a finalement terminé en ordre dispersé, le Dow Jones a gagné 0.21% à 24580 points, le S&P500 a cédé 0.15% à 2640 points et le Nasdaq100 a perdu 0.96%.

Après la clôture, les chiffres et les perspectives d'Apple ont été bien accueillis, le titre progressait de plus de 6% dans les échanges électroniques.



Ce matin, le CAC40 devrait une nouvelle fois ouvrir à proximité de l'équilibre.



