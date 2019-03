Indécision à l'ouverture Envoyer par e-mail :

Les indices américains ont ainsi enregistré une nouvelle séance de hausse, après des commandes de biens durables meilleures que prévu (+0.4% contre -0.5% attendu). Le Dow Jones a gagné 0.58% à 25703 points, le S&P500 s'est adjugé 0.7% à 2811 points et le Nasdaq100 0.77%.



Les députés britanniques ont refusé hier d'autoriser un Brexit sans accord, un nouveau vote est prévu aujourd'hui à Westminster



En données horaires, le CAC40 conserve une dynamique positive au-dessus des 5280 points. Le débordement de la zone des 5310 points devrait ouvrir la voie aux 5340 points puis 5360 points. Malgré le rejet des élus britanniques de l'accord de sortie de l'Union européenne négocié par la Première ministre Theresa May avec Bruxelles, le CAC40 a repris le chemin de la hausse hier et terminé sur un gain de 0.69% à 5306 points. Les banques, l'automobile et les pétrolières ont nettement contribué à ce mouvement, alors que Wall-Street continuait d'accroître ses gains.Les indices américains ont ainsi enregistré une nouvelle séance de hausse, après des commandes de biens durables meilleures que prévu (+0.4% contre -0.5% attendu). Le Dow Jones a gagné 0.58% à 25703 points, le S&P500 s'est adjugé 0.7% à 2811 points et le Nasdaq100 0.77%.Les députés britanniques ont refusé hier d'autoriser un Brexit sans accord, un nouveau vote est prévu aujourd'hui à Westminster pour accepter le principe d'un report de la date de sortie . Dans cette attente, le CAC40 devrait débuter la séance sur une note hésitante.En données horaires, le CAC40 conserve une dynamique positive au-dessus des 5280 points. Le débordement de la zone des 5310 points devrait ouvrir la voie aux 5340 points puis 5360 points.

