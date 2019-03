Indécision à l'ouverture Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5375 PTS/ 5420 PTS



Les opérateurs ont ainsi opté pour la prudence avant les décisions des banques centrales (Fed et BoE) et les avancées sur le front du commerce et du Brexit.



Outre-Atlantique, les indices américains ont également progressé à la faveur des banques et des valeurs liées à l'énergie. Le Dow Jones a gagné 0.25% à 25914 points, le S&P500 s'est adjugé 0.37% à 2833 points et le Nasdaq100 0.26%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait ouvrir à proximité de l'équilibre,



Graphiquement, la configuration reste inchangée. On attendra la sortie des 5375/5420 points pour agir dans un sens comme dans l'autre.

Palmarès CAC 40 VALEO 28 3.02% PEUGEOT 22.89 2.74% KERING 509.4 2.70% RENAULT 61.6 2.19% ARCELORMITTAL 19.914 1.86% CAPGEMINI 106.75 -0.56% AIR LIQUIDE 111.85 -0.58% SAINT-GOBAIN 32.665 -0.85% VINCI 85.88 -1.01% BOUYGUES 32.33 -1.37%