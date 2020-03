Indécision à l'ouverture Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 5509 PTS

Objectif de cours : 5355 PTS

La bourse de Paris a connu une nouvelle séance volatile, soutenue par les espoirs d’un geste coordonnées des banques centrales et l’annonce dans l’après-midi, d’une baisse de 50 points de base des taux de la Fed. Après une brève incursion au-delà des 5500 points, le CAC40 a subi de nouveaux dégagements avec le retournement de Wall-Street et clôturé en hausse de seulement 1.12% à 5393 points. Les indices américains ont également fait preuve de volalité, perdant plus de 3% après la baisse de taux surprise annoncée par la Réserve Fédérale, signe que la situation est préoccupante pour les perspectives économiques. Le Dow Jones a terminé en repli de 2.94% à 25917 points, le S&P500 a cédé 2.81% à 3003 points et le Nasdaq100 3.19%.



Aujourd'hui, après l'annonce d'un indice PMI services Caixin à 26.5 en Chine (consensus 48) et un indice PMI services à 46.8 au japon (51 en janvier), le CAC40 devrait ouvrir à proximité de l'équilibre. Graphiquement, le CAC40 a rallié l'objectif majeur de rebond situé vers 5500 points, avant de subir à nouveau la pression vendeuse. La volatilité devrait demeurer élevée mais un biais baissier reste pour le moment privilégié sous les plus hauts d'hier.

Laurent Polsinelli

