Indécision avant la Fed

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5715 PTS/ 5750 PTS

A l’issue d’une séance sans grand relief et dans l’attente de la décision de la Fed sur les taux (baisse de 25 points de base anticipée à plus de 97%), l’indice parisien a consolidé sans réelle intensité et clôturé en légère hausse de 0.17% à 5740 points, après avoir passé la matinée en territoire négatif. Les statistiques du jour étaient mitigées, avec un indice du Conference Board à 125.9 (consensus 128.2) alors que les promesses de vente de logements ont progressé plus que prévu (1.5% contre 0.9% attendu).

Les indices américains ont quant à eux terminé dans le rouge, avec les doutes sur le commerce. Les négociations ne semblent finalement pas progresser suffisamment vite pour permettre la signature d'un accord en amont du sommet au Chili, contrairement à ce qui avait été évoqué la veille.

Le Nasdaq100 perdu 0.78%, pénalisé en partie par le repli d’Alphabet (-2.2%) et d'Apple (-2.3%). Le Dow Jones a cédé 0.07% à 27071 points et le S&P500 a clôturé en baisse de 0.08% à 3038 points (après un nouveau record absolu à 3047 points). Aujourd'hui, l'attentisme devrait perdurer avant la Fed et la conférence de presse de Jerome Powell. Les opérateurs chercheront à savoir si la Réserve fédérale va poursuivre ou non le cycle de baisse des taux. Graphiquement, pas de changement, on attendra la sortie des 5715/5750 points pour agir dans un sens comme dans l'autre.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019

