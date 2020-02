Indécision avant le PIB européen Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6029 PTS/ 6109 PTS

Malgré les inquiétudes suscitées par le coronavirus, après la forte poussée du nombre de cas contaminés, le CAC40 a nettement réduit ses pertes hier et clôturé en baisse de 0.19% à 6093 points.

1 380 cas mortels à ce jour. Un chiffre proche de celui de la veille parce que les autorités ont supprimé des doublons après avoir amélioré leur système de suivi . Cela porte désormais à 63 851, le nombre de cas recensés. Les indices américains ont également fait preuve de résilience, au lendemain de nouveaux records. Le Dow Jones a perdu 0.43% à 29423 points, le S&P500 a cédé 0.16% à 3374 points et le Nasdaq100 0.18%. Aujourd'hui, dans l'attente du PIB en zone euro à 11h (consensus 0.1%) puis de quelques statistiques américaines, le CAC40 devrait ouvrir non loin de l'équilibre. Graphiquement, le marché parisien consolide sans réelle intensité, se maintenant à proximité de ses records. On attendra la sortie des 6030/6110 points pour avoir des indications sur la tendance à venir.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 SODEXO 101 2.14% CARREFOUR 15.9 1.31% PUBLICIS GROUPE 41.23 1.13% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 124.75 1.09% PEUGEOT 19.9 1.02% PERNOD RICARD 164.95 -1.08% TECHNIPFMC 17.36 -1.14% L'ORÉAL 268.2 -1.22% AIRBUS SE 130.68 -1.60% RENAULT 33.53 -3.69% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.