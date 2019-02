Initiatives limitées sans Wall-Street Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5140 PTS/ 5170 PTS





Du côté des statistiques, aucun chiffre n'est au programme. La tendance pourrait néanmoins rester soutenue par les espoirs d'avancées dans les négociations entre la Chine et les Etats-Unis cette semaine.



D'un point de vue graphique, pas de changement, la tendance est haussière en données horaires au-dessus des 5117 points, voire au-dessus des 5140 points. Seul un retour sous ce niveau militerait pour quelques prises de bénéfices en direction des 5117/5095 points. A contrario, au-dessus des 5170 points, le prochain objectif haussier sera fixé à 5200/5205 points. Alors que Wall-Street restera fermée aujourdhui pour "Washington's birthday", le CAC40 se maintient dans le vert ce matin, à la faveur des valeurs financières. Ces dernières saluent les récentes déclarations évoquant que la BCE a l'intention de recourir au TLTRO. L'indice parisien progresse actuellement de 0.19% à 5162 points.Du côté des statistiques, aucun chiffre n'est au programme. La tendance pourrait néanmoins rester soutenue par les espoirs d'avancées dans les négociations entre la Chine et les Etats-Unis cette semaine.D'un point de vue graphique, pas de changement, la tendance est haussière en données horaires au-dessus des 5117 points, voire au-dessus des 5140 points. Seul un retour sous ce niveau militerait pour quelques prises de bénéfices en direction des 5117/5095 points. A contrario, au-dessus des 5170 points, le prochain objectif haussier sera fixé à 5200/5205 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.