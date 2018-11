J. Powell rassure et dope Wall-Street Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 4960 PTS

Objectif de cours : 5025 PTS



Outre-Atlantique, les indices américains ont accéléré à la hausse en deuxième partie de séance après les commentaires accommodants du président de la Fed. Ce dernier a, en effet, indiqué que les taux d'intérêt américains étaient désormais proches du niveau "neutre", laissant penser qu'il y aura probablement moins de resserrement monétaire en 2019.



Le Dow Jones a terminé en forte hausse de 2.5% à 25366 points, le S&P500 s'est adjugé 2.3% à 2744 points et le Nasdaq100 3.17%.



Ce matin, les contrats futures présagent d'une hausse initiale de 0.9% pour le CAC40.



En données horaires, l'indécision perdure, l'indice oscillant depuis quelques séances dans la zone des 4960/5025 points. On continuera de suivre de près le sens de sortie de ce trading range pour agir dans un sens comme dans l'autre. Le débordement des 5025 points, niveau ce matin, ouvrirait la voie aux 5060/5080 points.

