L'Europe accélère à la hausse Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 05/02/2019 | 11:42

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5000 PTS/ 5050 PTS



Les ventes au détail ont, en revanche reculé de 1.6% alors que le marché tablait sur -1.5%.

Du côté des valeurs, Saint Gobain se distingue très nettement (+5%) alors que le président directeur général a indiqué que les résultats à venir montrent une amélioration de la situation du groupe.



Au niveau de la macroéconomie, les opérateurs prendront connaissance à 15h45 de l’indice PMI services aux Etats-Unis, anticipé à 54.2 puis de l’indice ISM services à 16h (consensus 57.2).



A la mi-séance, le CAC40 progresse de 0.9% à 5045 points et les contrats futures américains évoluent en ordre dispersé, autour de l’équilibre.



En données horaires, la tendance reste haussière au-dessus des 5000 points, niveau correspondant désormais à la moyenne mobile à 20 heures. L’indice teste actuellement la zone des 5050 points, dernier rempart avant une nouvelle extension en direction des 5070 points puis 5100/5115 points. Avec la quasi intégralité de ses composantes dans le vert, le CAC40 accentue ses gains depuis l’ouverture, dans le sillage de Wall-Street et d’un indice PMI services meilleur que prévu en zone euro (51.2 contre 50.8 attendu).Les ventes au détail ont, en revanche reculé de 1.6% alors que le marché tablait sur -1.5%.Du côté des valeurs, Saint Gobain se distingue très nettement (+5%) alors que le président directeur général a indiqué que les résultats à venir montrent une amélioration de la situation du groupe.Au niveau de la macroéconomie, les opérateurs prendront connaissance à 15h45 de l’indice PMI services aux Etats-Unis, anticipé à 54.2 puis de l’indice ISM services à 16h (consensus 57.2).A la mi-séance, le CAC40 progresse de 0.9% à 5045 points et les contrats futures américains évoluent en ordre dispersé, autour de l’équilibre.En données horaires, la tendance reste haussière au-dessus des 5000 points, niveau correspondant désormais à la moyenne mobile à 20 heures. L’indice teste actuellement la zone des 5050 points, dernier rempart avant une nouvelle extension en direction des 5070 points puis 5100/5115 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.