L'Europe repart à la baisse

Opinion : Négative sous les 5490 PTS

Objectif de cours : 5425 PTS



En données horaires, un biais baissier reste maintenu sous les 5490 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Seule la rupture de la zone des 5425 points libèrerait un nouveau potentiel baissier en direction des 5375/5350 points. Malgré la bonne résilience de Wall-Street hier soir et un début de séance positif à Paris, le CAC40 a rapidement repris le chemin de la baisse, toujours affecté par le retour des tensions commerciales américaines. L'indice CAC40 cède actuellement 0.53% à 5454 points et les contrats futures américains sont en repli de 0.5%.Ce sont les valeurs financières, l'automobile et les pétrolières qui pèsent sur la tendance.Du côté des statistiques, les commandes industrielles allemandes ont progressé de seulement 0.6% (consensus 1.6%). La deuxième partie de séance s'annonce calme, avec seulement le rapport Jolts à 16h et le crédit à la consommation à 21h.En données horaires, un biais baissier reste maintenu sous les 5490 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Seule la rupture de la zone des 5425 points libèrerait un nouveau potentiel baissier en direction des 5375/5350 points.

