L'Europe s'enfonce dans le rouge avant le NFP

Opinion : Négative sous les 5284 PTS

Objectif de cours : 5152 PTS

Les places européennes restent fortement ancrées dans le rouge en cette fin de semaine, les opérateurs continuant de s’inquiéter de l’impact du coronavirus qui se propage à travers le globe. Les récentes interventions des banques centrales n’auront finalement pas rassuré, le marché craignant une nette dégradation des perspectives économiques.

A la mi-séance, le CAC40 cède désormais 3.67% à 5164points et les contrats futures américains sont en baisse de 2.5%. Du côté des statistiques, les commandes industrielles allemandes ont progressé de 5.5% (consensus 1.5%). Le point d’orgue de la séance sera le rapport mensuel sur l’emploi américain à 14h30. Les opérateurs tablent sur un taux de chômage à 3.6%, 175000 créations de postes et un salaire horaire en hausse de 0.3%.

A 16h, seront dévoilés les stocks de commerce de gros, anticipés en baisse de 0.2%. Graphiquement, le CAC40 revient tester la zone des 5152 points, niveau correspondant aux plus bas de mai 2019. Cette zone devra engendrer une réaction positive sous peine d'assister à une poursuite du mouvement en direction des 5100/5095 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

