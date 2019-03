L’Europe vacille après les indices PMI Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 22/03/2019 | 11:43

Opinion : Négative sous les 5400 PTS

Objectif de cours : 5310 PTS



Concernant la zone euro, l’activité du secteur manufacturier se contracte (47.6 contre 49.5 attendu) alors que l’activité services est conforme aux attentes à 52.7.



Cet après-mdi, les indice Flash PMI manufacturier et services seront publiés à 14h45 aux Etats-Unis puis les ventes de logements existants à 15h (consensus 5.1M) et les stocks des grossistes.

Le budget de l’Etat sera publié à 19h.



L'indice parisien cède désormais 0.89% à 5330 points, avec la plupart de ses composantes dans le rouge et Wall-Street est attendue en baisse de 0.4%.



Graphiquement, la consolidation prend de l'ampleur. On maintiendra désormais un biais baissier sous les 5400 points avec les 5310 points comme premier objectif majeur. Sous ce niveau, il faudra s'attendre à de nouveaux dégagements en direction des 5280 points.

En hausse de 0.4% ce matin, le CAC40 a brusquement décroché suite à la publication des indices PMI manufacturier et services en France et en Allemagne. Pour la France, ils ressortent à respectivement 49.8 et 48.7 (contre 51.4 et 50.6 attendu) et pour l’Allemagne à 44.7 et 54.9 (contre 48 et 54.8 anticipé).Concernant la zone euro, l’activité du secteur manufacturier se contracte (47.6 contre 49.5 attendu) alors que l’activité services est conforme aux attentes à 52.7.Cet après-mdi, les indice Flash PMI manufacturier et services seront publiés à 14h45 aux Etats-Unis puis les ventes de logements existants à 15h (consensus 5.1M) et les stocks des grossistes.Le budget de l’Etat sera publié à 19h.L'indice parisien cède désormais 0.89% à 5330 points, avec la plupart de ses composantes dans le rouge et Wall-Street est attendue en baisse de 0.4%.Graphiquement, la consolidation prend de l'ampleur. On maintiendra désormais un biais baissier sous les 5400 points avec les 5310 points comme premier objectif majeur. Sous ce niveau, il faudra s'attendre à de nouveaux dégagements en direction des 5280 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 25.92 -2.46% VALEO 26.46 -2.61% SCHNEIDER ELECTRIC SE 68.22 -2.79% SAINT-GOBAIN 31.35 -3.14% ARCELORMITTAL 18.736 -3.51% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.