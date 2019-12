L'activité manufacturière chinoise rassure Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5885 PTS/ 5945 PTS

En l'absence de nombreux opérateurs la fin de semaine dernière, avec la fermeture de Wall-Street jeudi et une séance écourtée vendredi, le CAC40 a terminé en légère baisse de 0.13% à 5905 points. Les opérateurs ont ainsi opté pour la prudence avant les premiers résultats des ventes du Black Friday aux Etats-Unis et en attendant de nouvelles avancées sur le front du commerce.



Les indices américains ont également cédé du terrain vendredi, le Dow Jones a perdu 0.4% à 28051 points. Le S&P500 a cédé 0.4% à 3141 points et le Nasdaq100 0.49%.



L'indice parisien devrait néanmoins ouvrir en hausse de 0.2% ce matin, après la publication d'un indice PMI manufacturier chinois meilleur que prévu (51.8 contre 51.5 attendu). Les ventes en ligne du Black Friday ont par ailleurs progressé de près de 20% à 7,4 Mds$ aux Etats-Unis par rapport à l'année dernière, selon Adobe Analytics, un niveau toutefois légèrement inférieur aux prévisions.



Graphiquement, pas de changement, le CAC40 poursuit son mouvement de consolidation horizontal. On attendra la sortie des 5885/5945 points pour agir dans un sens comme dans l'autre.

