L'appétit pour le risque reste intact

Airbus se détache très nettement avec +39%, suivie par Dassault +26% et Capgemini +22%. Le luxe se distingue également, avec LVMH et Kering, respectivement à +22% et +21%.



La tendance reste soutenue par les banquiers centraux, avec la perspective du maintient de politique monétaire très accommodante. Les taux devraient rester proches de leur niveau actuel cette année et la BCE mettra également en place une nouvelle série de TLTRO à partir de septembre, pour pallier notamment à la baisse des prévisions de croissance.



Graphiquement, le CAC40 poursuit son mouvement de reprise initié fin décembre et conserve ainsi une dynamique positive en données journalières au-dessus des 5225 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 20 jours. Tant que ce niveau est préservé, le mouvement en cours devrait se poursuivre en direction des 5400 points voire 5540 points à plus longue échéance.

