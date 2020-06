L'appétit pour le risque reste intact Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse moyen terme du 08/06/2020 | 08:05

Le marché parisien poursuit son mouvement de rattrapage ces dernières semaines, à la faveur de rotations sectorielles, les valeurs cycliques, qui avaient le plus souffert de la crise du Covid-19 et les financières ayant nettement repris des couleurs. Le marché reste soutenu par les vastes mesures de soutien de la BCE, le plan de relance budgétaire de 130 milliards d'euros en Allemagne et la récente amélioration des données macroéconomiques, lesquelles laissent espérer un redémarrage plus rapide que prévu de l'activité à travers le globe.

Sur la semaine écoulée, le CAC40 a ainsi repris plus de 10%, notamment avec l'envolée d'Unibail (+48.2%), d'Airbus (+42.8%), Renault (+28.3%) et Société Générale (+27.3%).



En données journalières, le CAC40 confirme son mouvement de reprise, revenant sur des niveaux inédits depuis début mars. La dynamique est clairement haussière au-dessus des 4670 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 jours.

En l'absence de nouvelles tensions sur le front du commerce international, les 5310 points voire 5465 points pourraient désormais être en ligne de mire.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.