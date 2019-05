L’appétit pour le risque s’estompe avec les tensions commerciales Envoyer par e-mail :

Du côté des résultats, les publications trimestrielles sont plutôt rassurantes. Sur plus de 90% des sociétés composant l’indice S&P500 qui ont publié, 77% d’entre elles ont battu le consensus concernant les bénéfices. Ces derniers ont finalement augmenté de 1,4% au premier trimestre 2019 alors que les analystes anticipaient une perte de l’ordre de 3% fin mars. Quant aux chiffres d’affaires, 56% des sociétés ont dépassé les anticipations et les ventes progressent en moyenne de 4.5%. Pour les valeurs du CAC40, 78% ont dépassé les attentes concernant le chiffre d’affaires, ce dernier progressant en moyenne de 6%.

Les publications trimestrielles ont été davantage saluées en France qu’aux Etats-Unis, avec notamment le secteur technologique qui s’est distingué (hausse moyenne de 2.6% des titres post publication). Des deux côtés de l’Atlantique, ce sont en revanche, les télécoms et les matériaux de base qui ont été le plus sanctionnés (repli de l’ordre de 3% pour ces deux compartiments au sein du CAC40 et -3.7% pour les télécoms dans le S&P500).



Les opérateurs ont néanmoins procédé à quelques prises de bénéfices, après une hausse quasi sans faille des indices depuis fin décembre, avec le retour des tensions commerciales. D. Trump avait jeté le froid sur les marchés, en annonçant le relèvement de 10 à 25% des droits de douane sur quelques 200 milliards de dollars de produits chinois, rétorquant que la Chine était revenue sur bon nombre de ses engagements. La Maison Blanche prévoit par ailleurs de taxer quelques 325 milliards de dollars supplémentaires de produits chinois. La riposte avait été immédiate avec la taxation de 60 milliards de dollars de produits américains.



Même si les tensions semblent s’apaiser avec d’autres partenaires (suppression des tarifs douaniers sur l’acier et l’aluminium avec le Canada et le Mexique, report de la surtaxe sur les véhicules européens importés aux Etats-Unis), le conflit sino-américain devrait continuer de focaliser l’attention des opérateurs dans les semaines à venir et engendrer une hausse de la volatilité sur les marchés actions. Les principaux indices évoluent de manière erratique au gré des annonces, à l’image du récent décret bannissant le géant des télécoms Huawei du sol américain, décret par la suite tempéré par la levée temporaire, jusqu’au 19 août, d’une partie des restrictions. Ces mesures devraient permettre au groupe de conserver ses réseaux existants et fournir des mises à jour logicielles pour ses téléphones, en attendant un éventuel accord. L’heure reste donc à la prudence, avec des performances encore notables pour les indices depuis le début de l’année (+13% pour le S&P500, +14% pour le CAC40, +15% pour le DAX ou encore +16% pour le Nasdaq100…).



Graphiquement, le CAC40 a fortement rebondi depuis son point bas de fin décembre, enregistrant de nouveaux records annuels fin avril, à quelques points de son plus haut de 2018. Dès lors un mouvement de consolidation s’est rapidement mis en place, ramenant l’indice sur les 5250 points, zone de convergence des moyennes mobiles à 20 et 100 semaines. La dynamique haussière suivie sur les différentes échelles de temps n’est pour le moment pas remise en cause. Toutefois, l’enfoncement de cette zone de cours, que l’on retrouve également sur le graphique journalier, militerait pour des dégagements de plus forte ampleur qui pourraient rapidement ramener l’indice vers les 5100 points. Le ralliement de ce niveau serait toutefois l’occasion de revenir à l’achat avec un bon timing.

