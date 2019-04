L'attentisme perdure Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5449 PTS/ 5500 PTS





Outre-Atlantique, les indices ont également consolidé sans réelle intensité. Le Dow Jones a clôturé en repli de 0.32% à 26341 points, le S&P500 a gagné 0.1% à 2896 points et le Nasdaq100 0.28%.



Le CAC40 devrait de nouveau ouvrir sans réelle tendance ce matin, alors que la Chambre des Lords a entériné à son tour le texte de la chambre basse s'opposant à une sortie de l'UE sans accord, cela devrait contraindre le gouvernement à demander un nouveau délai au-delà du 12 avril.

Donald Trump revient par ailleurs à la charge sur la question du commerce avec l'Europe.



D’un point de vue technique, la configuration reste inchangée. Un biais haussier reste privilégié au-dessus des 5449 points. Seul l’enfoncement de ce niveau supposerait l’amorce d’une consolidation de plus forte ampleur qui devrait ramener l’indice vers les 5433/5415 points à brève échéance.

