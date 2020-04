L'attentisme perdure Envoyer par e-mail :

La bourse de Paris fait globalement du surplace depuis un mois, tiraillée entre les mauvaises statistiques confirmant l'impact marqué du coronavirus sur l'économie et les espoirs de reprise progressive de l'activité, alors que les gouvernements tentent de mettre en place les modalités d'un prochain déconfinement.

La nervosité reste néanmoins palpable en cette période de publications trimestrielles, bon nombre de sociétés ayant pour le moment revu à la baisse leurs perspectives pour cette année.



Parmi ses composantes, certaintes valeurs tirent néanmoins leur épingle du jeu, dans le sillage de leurs homologues américaines. STM et Wordline s'adjugent 23.5% sur cette période, suivies par Sanofi qui progresse de 21.7%. En bas du tableau, on retrouve Unibail qui perd 24% sur 1 mois, puis Société Générale, avec -13%.



En données journalières, le CAC40 consolide horizontalement au sein du range 4350/4600 points. On attendra la sortie de cette zone d'indécision pour agir dans un sens comme dans l'autre.

