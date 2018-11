L'aversion au risque persiste Envoyer par e-mail :

Outre-Atlantique, la tendance a été alourdie par la forte baisse d'Apple et de Goldman Sachs, les deux titres ayant perdu plus de 5%. Les indices américains ont clôturé en très forte baisse, le DOW JONES a cédé 2.32% à 25387 points, le S&P500 a perdu 1.97% à 2726 points et le NASDAQ100 2.98%.



Aujourd'hui, le CAC40 est attendu en hausse de 0.3% même si l'Italie ne semble pas disposée à plier aux exigences de Bruxelles.



