L'élan acheteur perdure Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 05/11/2019 | 11:28

Opinion : Positive au dessus de 5810 PTS

Objectif de cours : 5850 PTS

Malgré un indice PMI services sous les attentes en Chine (51.1 contre 51.5 attendu), la bourse de Paris poursuit son ascension, soutenue par les nouveaux records de Wall-Street hier et les espoirs d’avancées sur le commerce.

L’indice CAC40 progresse désormais de 0.23% à 5837 points et Wall-Street est attendue en hausse de 0.3%.



Du côté des statistiques, les opérateurs prendront connaissance de la balance commerciale américaine à 14h30, attendue à -52.9B. L’indice Final PMI services sera publié à 15h45 (consensus 51) puis l’indice ISM services à 16h, anticipé à 53.5 (52.6 le mois dernier). En données horaires, la configuration demeure inchangée. Le CAC40 conserve une dynamique positive au-dessus des 5784 points voire au-dessus des 5810 points en intraday, zone de convergence avec la moyenne mobile à 20 heures. Les principaux objectifs restent pour le moment fixé à 5850/5860 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 ARCELORMITTAL 14.91 2.28% PUBLICIS GROUPE 39.89 2.07% CARREFOUR 15.755 2.04% TOTAL 49.475 1.98% STMICROELECTRONICS 21.27 1.24% VEOLIA ENVIRONNEMENT 23.11 -0.56% AIRBUS SE 130.02 -0.63% KERING 522 -0.67% HERMÈS INTERNATIONAL 648 -0.74% ORANGE 14.28 -0.76% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.