L'embellie persiste

Opinion : Positive au dessus de 4650 PTS

Objectif de cours : 4800 PTS

Malgré un retour sous les 4700 points (-1,59%) en fin de semaine dernière, le CAC 40 vient d'accomplir une réelle envolée dynamique. Exceptée la séance de vendredi, les secteurs délaissés, à l'image des bancaires et de l'automobile, sont revenus dans les radars des investisseurs. Cette journée du lundi de la Pentecôte sera placée sous le signe des indices PMI manufacturiers. Les publications se succéderont, ce matin, en l'Europe puis, l'après-midi, pour les Etats-Unis.Vont-ils confirmer un regain d'activité ? A quelques minutes de l'ouverture, les futures parisiens donnent une hausse de 1.3%. Techniquement, l'indice vient d'accomplir une belle avancée jusqu'à 4785 points, avant d'être confronté à des prises de bénéfices. Dans ce schéma, la cible des 4800 points reste toujours d'actualité. Il faudrait un repli plus marqué sous les 4650 pour neutraliser la configuration actuelle.

