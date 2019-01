L'indécision perdure Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4730 PTS/ 4843 PTS

Malgré la baisse de Wall-Street hier et les incertitudes liées au vote pour le Brexit, le CAC40 a ouvert en nette hausse ce matin, dans la perspective d'une accélération par Pékin de ses mesures de soutien à l'économie. Les gains se sont toutefois effrités, l’indice parisien s’inscrivant désormais en hausse de 0.12% à 4768 points (plus haut à 4816 points).



Du côté des statistiques, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 de l’indice PPI aux Etats-Unis, anticipé en baisse de 0.1% ainsi que de l’indice Empire State manufacturier qui devrait ressortir à 11.6.

Mario Draghi s’exprimera également à 16h.



Le vote du Parlement britannique débutera à 20h.

Les contrats futures américains présagent pour le moment d'un gain initial de 0.1%. JPMorgan et Wells Fargo publieront également leurs trimestriels.



En données horaires, un biais haussier restera pour le moment privilégié au-dessus des 4730 points avec les 4843 points en ligne de mire. Une rechute sous les 4730 points supposerait, en effet, de nouveaux dégagements qui devraient rapidement ramener l’indice vers les 4690/4650 points.



