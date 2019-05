L'indécision perdure Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5325 PTS/ 5380 PTS



Après avoir passé la majeure partie de la séance en territoire négatif hier, l'indice parisien avait clôturé en hausse de 0.62% à 5374 points, suite à cette annonce.



Les initiatives restent donc limitées dans l'attente de Wall-Street et des statistiques de la seconde partie de séance. Les opérateurs attendent à 14h30 les inscriptions hebdomadaires au chômage, les permis de construire et les mises en chantier ainsi que l'indice PhillyFed.

Wall-Street est par ailleurs attendue sur une note hésitante, après son rebond de la veille.



