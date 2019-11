L'indécision perdure Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 22/11/2019 | 08:04

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5834 PTS/ 5900 PTS

Après avoir passé toute la séance dans le rouge sur fond d’incertitudes concernant l’évolution des négociations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis, le CAC40 a nettement réduit ses pertes initiales et clôturé en timide baisse de 0.22% à 5881 points.

Les marchés font ainsi preuve de fermeté, à l'image des grands indices américains qui ont perdu en moyenne 0.2% hier.



La Chine tente de rassurer en invitant les négociateurs américains à une nouvelle session de discussions en face à face à Pékin. Le vice-Premier ministre chinois Liu He s'est déclaré "prudemment optimiste" quant à la signature d'un accord partiel mais Pékin n'hésitera pas à riposter et prendre de nouvelles mesures si nécessaire.

Après les récentes menaces de D. Trump, ces nouvelles informations continuent d'entretenir les incertitudes et d'inciter les opérateurs à la prudence.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait ouvrir sans réelle tendance.

Graphiquement, l'indice est en phase de consolidation. A court terme, on attendra la sortie des 5835/5900 points pour avoir des indications sur la tendance à venir.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 ARCELORMITTAL 15.4 6.62% ATOS 74.3 1.67% SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 28.64 1.45% STMICROELECTRONICS 21.77 1.40% RENAULT 44.135 1.19% PERNOD RICARD 166.5 -0.45% CAPGEMINI SE 108 -0.64% VINCI 99.64 -1.00% SANOFI 84 -1.06% TECHNIPFMC 19.23 -2.14% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.