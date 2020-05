L'indécision perdure Envoyer par e-mail :

Partagé entre la dégradation des perspectives, les espoirs de redémarrage de l'activité économiques et le récent regain de tensions entre la Chine et les Etats-Unis, le CAC40 ne parvient pas à trouver de réelle orientation ces dernières semaines, oscillant au sein d'un large bandeau compris entre 4200 et 4671 points. Parmi ses composantes, certaines valeurs tirent leur épingle du jeu sur 1 mois, à l'image de BNP Paribas ou Saint Gobain (+11%) ou encore Renault (+8.6%).En queue de palmarès, Unibail-Rodamco décroche de 22%, suivie de près par Accor (-17.2%) ou Sodexo (-14%).



Le marché parisien affiche ainsi une nette sous-performance face à Wall-Street, avec une baisse de 25% depuis le 1er janvier, alors que le S&P500 a nettement réduit ses pertes et s'inscrit désormais en baisse de seulement 8% depuis le début de l'année.



A court terme, les regards devraient rester focalisés sur les données macroéconomiques et les relations commerciales sino-américaines.



En données journalières, la tendance est neutre au-sein du range 4200/4671 points. Il faudra attendre la sortie de cette large zone d'indécision pour renouer avec une dynamique affirmée.

