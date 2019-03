L'indécision pourrait perdurer Envoyer par e-mail :

Après un point bas à 5349 points hier en début d’après-midi, dans le sillage des valeurs financières et de la chute d’EssilorLuxotica (-6.5%), le CAC40 a profité de la remontée initiale de Wall-Street pour réduire ses pertes et clôturer en timide baisse de 0.07% à 5378.85 points, digérant la décision de la Fed de ne pas relever ses taux cette année (une fois l'année prochaine).STMicroelectronics s'est clairement distinguée, avec un gain de 4.4%.Les indices américains ont quant à eux rebondi à la faveur des valeurs technologiques et notamment des semi-conducteurs. Le Dow Jones a gagné 0.84% à 25963 points, le S&P500 s'est adjugé 1.09% à 2855 points et le Nasdaq100 1.52%.Ce matin, le CAC40 devrait ouvrir en hausse de 0.25%, alors que les chefs d'Etats et de gouvernements de l'Union européenne ont accepté de reporter la date du Brexit , initialement prévue vendredi prochain, au 12 avril prochain, si les députés britanniques approuvent la semaine prochaine l'accord de divorce conclu en novembre.Graphiquement, le marché parisien est désormais en phase de consolidation. On attendra la sortie des 5350/5400 points pour avoir des indications sur la tendance à venir.

