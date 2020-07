L'indice se rapproche de son gap Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4920 PTS/ 5020 PTS

Le CAC40 surperforme les indices européens avec une hausse, à mi-séance, de 0.7% à 4963 points. Les bons résultats de Kering portent l’action au sommet avec une avancée complémentaire de 4.6%. Schneider Electric suit avec 4.5% de progression, tout comme Cap Gemini (4.1%). Cet après-midi, les investisseurs surveilleront les stocks de pétrole aux États-Unis et la conférence du FOMC en soirée. La FED devrait annoncer le maintien des taux bas pendant plusieurs années. Graphiquement, en données horaires, l’indice parisien tente une extraction en direction de la borne basse du récent gap à 4982 points. Un franchement l’emmènerait sur 5020 points. En revanche, une reprise en main des vendeurs permettrait de retrouver le niveau proche des 4920 points.

