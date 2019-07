L'indice stoppé franchement sur la borne haute Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 18/07/2019 | 07:25

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5545 PTS/ 5625 PTS





Au cours de la journée, les investisseurs prendront connaissance à 14h30 des inscriptions au chômage et de l’enquête de la FED de Philadelphie, puis à 16h des indicateurs économiques avancés. En attendant, le début de séance devrait ouvrir en baisse de 0.50%, dans la foulée de la chute des bourses asiatiques.



Graphiquement, en données horaires, les cours ont donc buté une nouvelle fois (double top) sur la résistance des 5625 points, sans pour autant dégrader la configuration qui reste sur le fond largement haussière. A court terme le CAC40 persiste dans ses oscillations (15ème séance consécutive) entre la borne haute des 5625 points et la ligne basse des 5545 points. Il faudra, par conséquent, une sortie marquée de ce trend latéral pour valider un mouvement plus directionnel.



Bloqué sèchement à 5625 points une seconde fois, le CAC40 a reculé hier de 0.76% à 5571 points. Le repli des pétrolières a largement participé au mouvement baissier, à l'image de Total qui a perdu 2.8%.Au cours de la journée, les investisseurs prendront connaissance à 14h30 des inscriptions au chômage et de l’enquête de la FED de Philadelphie, puis à 16h des indicateurs économiques avancés. En attendant, le début de séance devrait ouvrir en baisse de 0.50%, dans la foulée de la chute des bourses asiatiques.Graphiquement, en données horaires, les cours ont donc buté une nouvelle fois (double top) sur la résistance des 5625 points, sans pour autant dégrader la configuration qui reste sur le fond largement haussière. A court terme le CAC40 persiste dans ses oscillations (15ème séance consécutive) entre la borne haute des 5625 points et la ligne basse des 5545 points. Il faudra, par conséquent, une sortie marquée de ce trend latéral pour valider un mouvement plus directionnel.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.