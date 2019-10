L'optimisme perdure sur tous les fronts Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 28/10/2019 | 08:00

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5680 PTS/ 5725 PTS

Profitant de quelques bons résultats d'entreprises (Kering +8.7%, Michelin +6%, Hermes +2.4%) mais aussi des espoirs de résolution du conflit commercial sino-américain et du Brexit, le CAC40 a terminé la semaine en hausse de 0.67% à 5722 points, inscrivant ainsi un nouveau record annuel en clôture.



Les indices américains ont également progressé, sur fond d'optimisme à l'approche de la décision de la Fed sur les taux le 30 octobre. Le Dow Jones a gagné 0.57% à 26858 points, le S&P500 0.41% à 3023 points et le Nasdaq100 0.78% à 8029 points, avec notamment Intel à +8.1%. Aujourd'hui, alors que l'Union européenne se préparerait à repousser la date butoir du Brexit au 31 janvier prochain, l'indice CAC40 devrait ouvrir en légère hausse de 0.1%.



Graphiquement, en données horaires, la tendance reste positive au-dessus des 5680 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Le dépassement des 5725 points devrait ouvrir la voie aux 5750 points voire 5770 points par extension.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 MICHELIN 112.45 4.80% STMICROELECTRONICS 20.68 2.33% ARCELORMITTAL 14.28 1.64% DASSAULT SYSTÈMES SE 136 1.38% SCHNEIDER ELECTRIC SE 85 1.36% ORANGE 14.545 -0.92% TECHNIPFMC 18.7 -0.93% CARREFOUR 15.565 -1.08% VINCI 99.26 -1.38% BOUYGUES 38.1 -1.83% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.