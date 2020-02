L'optimisme prévaut Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 12/02/2020 | 11:26

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6032 PTS/ 6109 PTS

Rassurées par la décélération du nombre de nouveaux cas de contamination par le coronavirus chinois (2015 supplémentaires, soit le plus faible chiffre depuis le 30 janvier), les places européennes restent bien orientées ce matin. Certaines d’entre elles inscrivent d’ailleurs de nouveaux records, dans le sillage de Wall-Street hier. Du côté des statistiques, la production industrielle a reculé de 2.1% en zone euro (consensus -1.8%). Outre-Atlantique, seuls les stocks pétroliers seront dévoilés à 16h30 (consensus 3.1M).

A la mi-séance, le CAC40 progresse de 0.29% à 6072 points et les contrats futures américains sont de nouveau en hausse de 0.3%. En données horaires, le marché parisien vient de combler un gap laissé ouvert à 6071 points et prend le chemin des 6109 points, plus hauts annuels. La dynamique en cours ne sera pas remise en cause, tant que l’indice demeure au-dessus des 6032 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures et à la borne haute d’un autre gap laissé ouvert mardi.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.