L'optimisme prévaut, la Fed est là

Opinion : Positive au dessus de 5255 PTS

Objectif de cours : 5310 PTS



L'enthousiasme prévaut avec aussi les espoirs d'une accalmie sur le front du commerce et un accord lors du G20.



Du côté des statistiques, en zone euro, l'indice PMI services était meilleur que prévu à 52.9 contre 52.5 attendu et les ventes au détail reculent de 0.4% (consensus -0.5%). Les opérateurs attendent à 14h15 l'enquête ADP aux Etats-Unis qui devrait faire état de 185k créations de postes. A 15h45, sera dévoilé l'indice Final PMI services puis l'ISM services à 16h (consensus 55.6).

Outre-Atlantique, les contrats futures sont en hausse de 0.6%.



En données horaires, le CAC40 demeure en phase de reprise et conserve un biais positif au-dessus des 5255 points. Ce dernier devra désormais déborder la zone des 5310 points, avec dans cette hypothèse, les 5350 points en ligne de mire. Portée comme à Wall-Street, par les propos accommodants de Jerome Powell hier, lequel laisse entrevoir une possible baisse des taux cet été, la bourse de Paris poursuit son mouvement de rattrapage aujourd'hui, avec un gain actuel de 0.53% à 5296 points.

