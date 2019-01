La Chine pousse les indices à la baisse Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 4670 PTS

Cet après-midi les opérateurs prendront connaissance à 15h45 de l’indice PMI manufacturier américain.



Graphiquement en données horaires, le CAC40 vient de créer son sixième gaps sur les derniers mois, dont un tout récent ouvert ce matin avec comme borne haute 4695 points, plus bas de lundi dernier. Une mobilisation des acheteurs sur le support des 4600 points donne de la pertinence à une relance plus dynamique depuis ces points bas. Néanmoins, il faudra franchir la ligne des 4670 points pour retrouver un consensus positif davantage raffermi.

