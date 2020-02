La der de février Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 6040 PTS

Objectif de cours : 6110 PTS

La journée fut calme à la bourse de Paris qui a vu le CAC40 baisser seulement en clôture (-0.80%) avec la chute soudaine des indices américains. En revanche, au niveau des valeurs, les amplitudes furent plus conséquentes avec en leader de la séance, Schneider Electric qui termina à +5.6% ainsi que Bouygues (+4.5%) ou encore Renault (+2.9%). Au cours de celle ultime session du mois boursier de février, les opérateurs se concentreront sur les différents Flash Manufacturing PMI, en Europe ce matin et à 15h45 aux Etats-Unis. En attendant, la préouverture, sur le marché des futures, annonce une nouvelle baisse de 0.3%. Graphiquement, en données horaires, les cours ont connu une faiblesse lors de la dernière bougie horaire. Ce repli soudain a permis au cours de revenir au contact de la moyenne mobile 100 heures. Les bornes graphiques restent identiques avec 6110 points sur la partie supérieure et 6040 pour la ligne basse, qui en cas de cassure fragiliserait la configuration actuelle.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

