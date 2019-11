La hausse appelle la hausse Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5910 PTS/ 5966 PTS

L’indice parisien profite ce matin des nouveaux records de Wall-Street et des propos rassurants de D. Trump au sujet du commerce pour poursuivre son ascension, celui-ci s’adjugeant désormais 0.24% à 5944 points.

Le président américain a, en effet, indiqué hier que la Chine et les Etats-Unis se trouvaient dans "l'étape finale" des discussions en vue d'un accord commercial. Les contrats futures américains sont également en hausse de 0.25% dans l’attente d’une série d’indicateurs macroéconomiques.

Wall-Street sera en effet fermée demain pour Thanksgiving, et la séance sera écourtée outre-Atlantique vendredi.



Au niveau des statistiques, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 des commandes de bien durables, anticipées en baisse de 0.5%, du PIB (consensus 1.9%) ainsi que des inscriptions hebdomadaires au chômage qui devraient ressortir à 223K. A 15h45 sera dévoilé l’indice PMI de Chicago puis à 16h, les dépenses et revenus des ménages et les promesses de ventes de logements (consensus 0.3%). Viendront ensuite les stocks pétroliers à 16h30 et le Livre Beige de la Fed à 20h. Graphiquement, la dynamique reste positive en données horaires au-dessus des 5890 points voire au-dessus des 5910 points en intraday, niveau correspondant à la moyenne mobile à 100 heures. Tant que ces niveaux sont préservés, les 5966 points restent en ligne de mire, dernier rempart avant les 6000 points.

