La hausse persiste à Paris

Opinion : Positive au dessus de 4450 PTS

Objectif de cours : 4540 PTS

La perspective d’une réouverture de l’économie mondiale permet au CAC40 d’aligner une deuxième séance consécutive de hausse et de se maintenir ainsi au-dessus des 4500 points aujourd'hui. Celui-ci s’adjuge actuellement 0.44% à 4525 points, avec en tête Cap Gemini (+6.7%) dont les résultats ont été bien accueillis.

Les valeurs financières tirent également l’indice vers le haut, dans l’attente des décisions des banques centrales.



Du côté des statistiques, les opérateurs prendront connaissance de la balance commerciale et des stocks des grossistes à 14h30, de l'indice Case-Shiller à 15h00, puis de l'indice du Conference Board et celui de la Fed de Richmond à 16h00. Outre-Atlantique, les contrats futures américains progressent de 0.3%.



En données horaires, comme évoqué ce matin, le CAC40 se maintient au sein de son trading range qui perdure depuis 1 mois. Au-dessus des 4450 points, les objectifs restent fixés à 4540 points puis 4580 points.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020

